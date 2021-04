Mrs World geeft vrijwillig haar kroon af

De huidige Mrs World Caroline Jurie heeft vrijwillig haar kroontje afgegeven na een incident op de verkiezing van Mrs Sri Lanka.

De afgetreden Mrs World was eerder Mrs Sri Lanka. Toen haar opvolgster in deze nationale schoonheidwedstrijd, Pushpika De Silva, tot koningin gekroond werd, trok Jurie op het podium de kroon van haar hoofd. Ze beweerde dat De Silva niet aanmerking kwam voor de titel omdat ze gescheiden was en de kandidates voor Mrs Sri Lanka en Mrs World getrouwd moeten zijn.

De onttroonde schoonheidskoningin zei achteraf dat Jurie haar verwond had toen ze de kroon van haar hoofd trok. Bovendien kwam ze wel in aanmerking voor de titel want ze leeft weliswaar gescheiden van haar man maar is nog altijd met hem getrouwd. Ze kreeg de kroon terug.

De nummer twee van Mrs World, de Ierse miss Kate Schneider, wordt nu de nieuwe Mrs World 2020.