Het komt dichterbij: UEFA duidt scheidsrechters aan voor EK 2020, geen Belgen bij de gelukkigen, wel een vrouw

Het scheidsrechterscomité van de Europese voetbalbond (UEFA) heeft woensdag 19 scheidsrechters en hun teams aangeduid voor de 51 wedstrijden op het komende EK. Een Belgische ref werd zoals verwacht niet weerhouden.

In het kader van een uitwisselingsprogramma met de Zuid-Amerikaanse Voetbalconfederatie (CONMEBOL) zal voor het eerst een Zuid-Amerikaanse scheidsrechter van de partij zijn op het EK. Het betreft de Argentijn Fernando Rapallini. De Spanjaard Jesús Gil Manzano zal in ruil wedstrijden fluiten op de komende Copa America in Argentinië en Colombia.

Voor het eerst is er met de Française Stéphanie Frappart een vrouwelijke scheidsrechter aangeduid voor een EK bij de mannen. Ze zal als vierde ref fungeren.

Van 10 tot 13 mei gaan de geselecteerde scheidsrechters op stage in Istanboel. De Turkse stad is vanaf 7 juni tot en met de kwartfinales de uitvalsbasis van de refs. Voor de laatste drie wedstrijden verhuizen de overblijvende officials naar Londen.

Op het EK in meerdere landen, dat met een jaar werd uitgesteld vanwege de coronacrisis en op 11 juni van start gaat, zijn de Rode Duivels ondergebracht in groep B met Denemarken, Finland en Rusland.

Geselecteerde scheidsrechters:

Felix Brych (Duitsland)

Cüneyt Çakir (Turkije)

Carlos Del Cerro Grande (Spanje)

Andreas Ekberg (Zweden)

Orel Grinfeeld (Israël)

Ovidiu Alin Hategan (Roemenië)

Sergei Karasev (Rusland)

Istvan Kovacs (Roemenië)

Bjorn Kuipers (Nederland)

Danny Makkelie (Nederland)

Antonio Miguel Mateu Lahoz (Spanje)

Michael Oliver (Engeland)

Daniele Orsato (Italië)

Fernando Rapallini (Argentinië)

Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (Portugal)

Daniel Siebert (Duitsland)

Anthony Taylor (Engeland)

Clément Turpin (Frankrijk)

Slavko Vincic (Slovenië)