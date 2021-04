Marc Brys over toekomst van trio Sowah-Mercier-Henry: “Het neigt eerder naar vertrekken dan blijven”

Dat OHL de play-offs mislopen heeft, doet nog altijd pijn. Maar Marc Brys probeert de knop om te draaien en richt zijn vizier op volgend seizoen. Daarin willen de Leuvenaars de lat weer een trapje hoger leggen, al zal eerst moeten blijken welke sterhouders er aan boord blijven. Brys kijkt overigens in de eerste plaats met trots terug op het afgelopen seizoen. “Die twee op vijftien om te eindigen was pijnlijk, maar als je naar het hele seizoen kijkt, kan je niet anders dan tevreden zijn.”

Zuur. Dat was het gevoel waar iedereen binnen OHL mee zat toen het seizoen zondag eindigde in mineur. De Leuvenaars hebben lang bovenin meegedraaid en leken zelfs een tijd aanspraak te maken op de Champions‘ play-offs, maar finishten uiteindelijk pas als elfde na pijnlijke nederlagen tegen Cercle Brugge en Waasland-Beveren.

Nu de emoties wat bezonken zijn vragen we het nog eens: hoe kijk je terug op het seizoen van OHL?

“De focus ligt nu op wat we mislopen hebben, en ik vind die play-offs nog altijd een geweldig gemiste kans, maar je moet het seizoen in globaliteit bekijken. Als je naar het hele seizoen kijkt, kan je niet anders dan tevreden zijn. We hebben een hele moeilijke start gekend en konden niet eens transfers doen door die gijzelingssituatie en hebben daarom contracten moeten verlengen die we eigenlijk niet wilden verlengen. We kwamen in 1A met een ploeg die daar niet klaar voor was. We hebben enorm afgezien in de eerste wedstrijden en kwamen overal te laat, maar als je dan ziet hoe snel de groep zich het hogere tempo heeft eigen gemaakt, is dat knap. We hebben veel punten geraapt met goed voetbal.”

Gaan jullie nu echt nog tot eind mei doortrainen zoals je eerder suggereerde?

“We gaan zeker nog door, minstens een week of drie met hopelijk wekelijks een oefenwedstrijd, maar ik wil ook respect hebben voor de prestaties van de spelers en voor hun wensen. Ze zijn heel vroeg aan de voorbereiding begonnen en het lijkt me goed dat iedereen zijn verdiende rust krijgt. We zullen daar een consensus in vinden.”

Wat doen jullie met spelers die eerder naast de A-kern zijn gevallen? Milan Tucic bijvoorbeeld doet het goed tijdens zijn uitleenbeurt in Slovenië.

“De intentie is niet om die spelers opnieuw bij de groep te nemen. Ze hebben eerder al de kans gehad om zich te tonen. We willen volgend jaar met een kleinere kern werken om gerichter te kunnen trainen. Het plan is 22 veldspelers plus 3 doelmannen en 3 jeugdspelers, maar als Messi plots afkomt en gratis voor ons wil spelen omdat hij ons truitje zo mooi vindt, moeten we niet te strikt aan die 22 vasthouden.”

Heeft Leicester City al laten weten of het Kamal Sowah zal terugroepen?

“Nee. Ik ben met een verleidingsoffensief bezig en het lijkt me niet slecht voor hem om zich hier nog een jaartje verder te ontwikkelen, maar hij is hot op de markt.”

Dat geldt ook voor Henry. Je zei eerder al dat je geen spelers tegen hun goesting wil houden, maar dat er ook een correct bedrag op tafel moet komen.

“Een speler hier houden tegen zijn goesting is inderdaad niet aan te raden, maar hij heeft ook zijn verplichtingen omdat hij nog vastligt tot 2024. De club zal een goeie return moeten krijgen. Hoeveel dat is weet ik niet en wil ik ook niet weten. Dat is aan de directie van de club.”

Je had dit seizoen al geen vervanger voor Henry, dus als hij vertrekt zullen er twee spitsen moeten komen. Toch?

“Dat klopt.”

Je hebt het niet in de hand, maar wat zegt jouw gevoel? Gaan Sowah, Mercier en Henry blijven?

“Als de juiste ploeg komt met het juiste budget, kan het snel gaan. Ik zie ze ook hier blijven, maar gezien hun prestaties neigt het eerder naar vertrekken dan naar blijven. We moeten ons er zeker niet op vastpinnen dat ze blijven en proactief op zoek gaan naar opvolging.”

Kan Schrijvers de rol van Mercier overnemen?

“Die twee vergelijken, dat gaat niet op. Ze kunnen op dezelfde positie staan, maar op een heel andere manier. Xavier wil de bal voelen, terwijl Siebe meer de infiltrerende lopende man is.”

Mogen de tien eindecontractspelers nog hopen op een verlenging of is het voor hen einde verhaal?

“Ik ben heel tevreden van mijn groep, maar voetbal is prestatiegericht en er moeten keuzes gemaakt worden. De ambitie van King Power is om elk jaar een stap vooruit te zetten. Iedereen heeft wel recht op een correcte behandeling en we willen op tijd duidelijk maken aan de spelers hoe wij het zien. Aan Pierre-Yves Ngawa hebben we bijvoorbeeld al een contractvoorstel gedaan.”

Is er al een concreet doel voor volgend seizoen of is het daar nog te vroeg voor?

“Je kan veel praatjes maken, maar als we ons beslissende trio laten gaan, wordt het ongelofelijk moeilijk om nog beter te doen. We zullen pas aan het einde van de voorbereiding kunnen inschatten wat er mogelijk is met de kern waarover we beschikken, maar het is duidelijk dat er meer druk op zal zitten dan dit jaar.”