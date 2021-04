Vice-voorzitter UEFA: “Oprichting Super League zal gevolgen hebben voor stichtende clubs”

De mislukte poging om een Super League op te richten door twaalf Europese topclubs zal gevolgen hebben voor die clubs. Dat zei Karl-Erik Nilsson, één van de vice-voorzitters van de UEFA, woensdag aan de Zweedse website Fotbollskanalen. Vrijdag komt het Uitvoerend Comité van de UEFA samen.

“En dan zullen we de mogelijke bijkomende gevolgen voor de betrokken clubs bespreken”, aldus Nilsson. “Het project heeft in zekere zin wel al gevolgen gehad voor de clubs. Ze zijn door het stof moeten gaan. Maar er zullen nog gevolgen komen. We stellen ons vragen bij het onderlinge vertrouwen en de geloofwaardigheid van de clubs in de toekomst.”

Eerder op de dag toonde UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin zich milder voor de clubs. Maandag, een dag na de oprichting van de Super League, was hij nog ongemeen hard en dreigde met de uitsluiting van de clubs uit nationale competities. “Het belangrijkste is nu om vooruit te kijken, om de eenheid in de sport te herstellen en samen verder te gaan”, zei Ceferin woensdag.

Het Super League-project werd in de nacht van dinsdag op woensdag ten grave gedragen nadat de zes Engelse clubs zich terugtrokken. Woensdag volgden ook Inter Milaan, AC Milaan en Atlético Madrid hun voorbeeld.