Apple kondigt nieuwigheden aan, waaronder toestelletje om sleutels terug te vinden

Apple heeft dinsdag een nieuw toestelletje voorgesteld dat moeten helpen verloren voorwerpen terug te vinden. Daarnaast kregen tal van bestaande producten een update, en werd een nieuwe service aangekondigd.

Ze bestonden al jaren, maar ook Apple heeft nu zijn eigen toestelletjes die aan sleutels, portefeuilles, of andere voorwerpen gehangen kunnen worden om die via je iPhone te lokaliseren als je ze kwijt bent. Om de ‘AirTag’-schijfjes te kunnen bevestigen, verkoopt Apple bijkomende sleutelhangers. De locatie van de toestelletjes zal zichtbaar zijn op een kaartje in de app ‘Zoek mijn’ en ze zullen een geluidje kunnen afspelen.

De AirTags zullen vanaf vrijdag te koop zijn voor 35 euro per stuk of 119 euro voor vier exemplaren, en zouden weleens bestsellers kunnen worden, denken analisten. Al is er ook kritiek over mogelijk oneerlijke concurrentie. Net woensdag gaat het bedrijf Tile, dat al bijna een decennium dergelijke trackers maakt, getuigen in de Senaat over hoe Apple de Tile-app benadeelt in de App Store.

Foto: EPA-EFE

Updates

De AirTags waren het enige volledig nieuwe product dat Apple tijdens de keynote aankondigde, maar tal van bestaande producten zijn wel vernieuwd.

De iPad Pro 2021 moet een volwaardiger alternatief zijn voor laptops en desktopcomputers, met dezelfde M1-processor die in de recente Mac-computers zit en opties om een toetsenbord en trackpad aan te sluiten, of extra beeldschermen, met een USB 4-connectie. De nieuwe iPad Pro zal als eerste iPad compatibel zijn met 5G. De grootste versie, de 12,9-inch tablet, krijgt ook een hoogwaardiger mini led-scherm: een ‘Liquid Retina XDR Display’. De startprijs voor de kleinere 11 inch-tablet is 899 euro (enkel wifi), of 1.069 euro voor wifi en simkaart. De grotere kost minstens 1.219 euro, of 1.389 voor wifi en simkaart. Ze zijn vanaf midden mei te koop.

Foto: EPA-EFE

De vernieuwde iMac desktops komen daarnaast voortaan in zeven mogelijke kleuren, herinnerend aan de populaire Macs van de jaren negentig. De nieuwe iMacs, in mei te koop vanaf 1.449 euro, krijgen een M1-processor, groter scherm (24 inch), nieuw Magic Keyboard, en betere ingebouwde camera en microfoon. Tijdens de coronapandemie, waarin videobellen alomtegenwoordig werd, kwamen klachten over de kwaliteit. De duurdere versie vanaf 1.669 euro krijgt extra accessoires zoals een toetsenbord met Touch ID, en twee USB 3-poorten. En alleen in deze hogere prijsklasse zijn alle zeven kleuren beschikbaar.

Foto: AFP

De Apple TV 4K is ook vernieuwd. Die krijgt een krachtigere A12 Bionic-chip, ondersteuning voor HDR en Dolby Vision, en een kleurbalansfunctie waarvoor sensoren van een iPhone gebruikt kunnen worden. Daarnaast is een nieuwe afstandsbediening voorgesteld: de Siri Remote, met een klikwiel, die ook oudere Apple tv’s én je gewone tv kan bedienen. De nieuwe Apple TV 4K kost 179 dollar, de Siri Remote 59 dollar.

Foto: EPA-EFE

Een nieuwe iPhone werd niet aangekondigd, wel een nieuwe kleur voor de bestaande iPhone 12 en iPhone 12 mini: die worden ook beschikbaar in het paars. Vanaf 30 april liggen ze in de winkels.

Foto: EPA-EFE

Tot slot kondigde Apple een nieuw betalend podcastabonnement aan, ‘Podcasts Subscriptions’, dat moet concurreren met Spotify. Details daarover zijn nog niet bekend.