Hoe de zaak-George Floyd een keerpunt in de geschiedenis van de VS betekende... voor slechts enkele minuten

In de straten van Minneapolis werd de veroordeling van ex-politieman Derik Chauvin, de agent die de dood van George Floyd op zijn geweten heeft, uitbundig gevierd. Want dit moest een keerpunt in de geschiedenis worden. “Een grote stap in de strijd tegen het wijdverspreide racisme in de VS”, noemde Joe Biden het. Eén pijnlijk detail was toen nog niet tot bij de president geraakt: in Ohio was zopas een 16-jarig zwart meisje doodgeschoten. Door een blanke politieman.