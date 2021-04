Dit artikel zal pijn doen aan de ogen van taalpuristen: grammaticaregels voor het eerst in 24 jaar aangepast

Het zijn barre tijden voor taalpuristen. In de nieuwe versie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) gaan een aantal aloude grammaticaregels op de schop. Of beter: er wordt soepeler mee omgegaan. Zo mag je voortaan gerust zeggen dat je zoon groter is als je dochter, en verzuchten dat je hier nooit niets mag. “Heel vaak is grammatica geen kwestie van goed of fout. Het is geen wetboek”, zegt professor Nederlandse Taalkunde Timothy Colleman (UGent).