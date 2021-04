Medhi Bayat beantwoordt vragen van fans: “We willen een coach die iets op poten kan zetten, zoals Martinez bij de Rode Duivels”

De cv’s van nieuwe trainers blijven binnenstromen op Charleroi. Mehdi Bayat, algemeen directeur van de club, ging in op een aantal vragen van fans over verschillende onderwerpen. “We zouden graag een trainer hebben met een profiel dat we nog niet kenden hier: een jonge, moderne coach die iets op poten kan zetten. Zoals Roberto Martinez bij de Rode Duivels heeft gedaan.”

De digitale ontmoeting met de fans via Facebook stond al even gepland. Dat Charleroi uitgerekend gisteren bekend maakte dat de wegen van de club en coach Karim Belhocine scheiden na dit seizoen, veranderde er niets aan. Algemeen directeur Mehdi Bayat ging wat verder in op de vragen die de fans hadden.

“Eerst en vooral: we hebben Karim Belhocine niet ontslagen. De beslissing is in onderling overleg genomen”, verduidelijkte Bayat. “We mogen niet enkel op de korte termijn denken, Charleroi heeft onder Belhocine enkele records gebroken en daar moeten we hem dankbaar voor zijn. Natuurlijk, de resultaten zijn wat ze zijn. Mocht ik Karim in januari hebben aan de deur gezet, had een nieuwe coach het wellicht beter gedaan. En eerlijk gezegd: slechter kon niet”, glimlachte Bayat.

Mazzu

Voor de vacante positie ontving Bayat naar eigen zeggen al “honderden cv’s, vaak met een brief bij dat de coaches graag met een stabiele club als Charleroi willen werken.” De fans dromen graag van een terugkeer van Felice Mazzu naar de club, maar Mehdi Bayat zou het – in een ideale wereld – liefst over een andere boeg gooien. “We zouden graag met een trainer werken met een profiel dat we hier op Charleroi nog niet kenden: een jonge, moderne trainer die met veel data en cijfers iets kan neerzetten. We zien in België al enkele voorbeelden, maar vooral in Duitsland is dat iets wat we de laatste jaren zien. Eigenlijk zoeken we iemand die met Charleroi kan doen wat Roberto Martinez met de Belgische bond en de Rode Duivels heeft gedaan. Maar, pin er me niet op vast: ik heb nog met niemand gesproken, en het kan even goed om iemand met ervaring gaan.”

Onbekende markten

De nieuwe coach kan alvast rekenen op een grondig vernieuwde kern. Een tiental spelers zijn einde contract of werden gehuurd, al plant Mehdi Bayat de komende weken nog gesprekken met al die spelers, waaronder Nicolas Penneteau. De veertigjarige doelman is einde contract, maar heeft nog niet beslist of hij wil stoppen. “Volgende week zit ik rond de tafel met Nico. Het is belangrijk dat hij zich goed voelt bij elke beslissing die we samen gaan nemen”, aldus Bayat. “Met de nieuwe coach kunnen we dan bekijken welke profielen hij graag heeft in de kern, al kan ik wel al zeggen dat we het DNA van de club willen bewaren. Daarvoor denk ik dat we ons eerder gaan richten op onbekendere markten, en niet in dezelfde vijver als andere clubs gaan vissen.”

Daarnaast had de algemeen directeur van Charleroi het nog over enkele andere zaken.

Het nieuwe stadion

“De architecten kennen de vereisten en zijn aan het werk om de vergunning te kunnen indienen. Het stadion moet multifunctioneel zijn, we investeren er zelf 63 miljoen euro in. Ik denk dat we op die manier dezelfde weg kunnen bewandelen als bijvoorbeeld AA Gent. Op sportief vlak hebben we al stappen gezet, maar hier botsen we op onze limieten.”

Financieel vlak

“Ik denk dat we een van de weinige clubs gaan zijn die in covid-tijden toch nog winst gaan maken. Minder als normaal, maar we hebben een goeie structuur neer gezet en dat is in deze tijden. De club heeft een grondige audit ondergaan, en op korte termijn sluit ik nieuwe investeerders uit. Wel denken we er aan om in de Raad van Bestuur enkele onafhankelijken op te nemen.”

Zijn niet-verkiezing in het Uitvoerend Comité van de UEFA

“Het was een ervaring, en zeker niet vanuit persoonlijk gewin om nog een extra petje te dragen. Het was een vraag vanuit de voetbalbond, het was meer dan veertig jaar geleden dat België een vertegenwoordiger had. Maar eerlijk gezegd: het is een ontgoocheling, dat ga ik niet ontkennen. Het is een goeie les voor de toekomst. Ik sluit niet uit dat ik me binnen twee jaar opnieuw kandidaat ga stellen.”