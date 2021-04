Buren zagen ’s avonds wel vaker het licht branden: na groepsverkrachting rijzen nog meer vragen over misbruik in jeugdlokaal

Mechelen -

Dat jongeren ongestoord hun gang konden gaan in een jeugdlokaal van de stad Mechelen en er een 17-jarig meisje in groep hebben aangerand en verkracht, roept veel vragen op. De vrijwilliger die er volgens de stad poetste en het lokaal na de uren opende, is aan de deur gezet. Buurtbewoners in de Mahatma Gandhiwijk merkten de voorbije maanden geregeld dat er ’s avonds opvallend veel beweging was aan het lokaal. De oppositie eist een grondig onderzoek.