Xavier Dupont De Ligonnès richtte exact tien jaar geleden een bloedbad aan in de Franse stad Nantes. Nadat hij zijn vrouw en vier kinderen om het leven bracht, ging hij ervandoor. Tot op vandaag blijft hij spoorloos en houdt het mysterie Frankrijk nog in de ban.

Wandelend met een zak over zijn schouder werd hij het laatst gespot op bewakingsbeelden van een hotel in het Franse Var. Tien jaar later is hij nog steeds spoorloos. Het mysterie begon met het onophoudelijke ...