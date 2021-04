Deze horeca-uitbaters smachten naar heropening, maar hadden geen terras en dus is het nu improviseren

Hoe dichter de datum van 8 mei nadert, hoe meer duidelijk wordt dat de opening van de horeca-terrassen niet voor iedereen is weggelegd. Sommige cafés en restaurants hadden nooit een terras staan of geen of amper plaats om er één te zetten, ook al hanteren veel steden en gemeenten nu erg soepele regels daarrond. Deze horeca-ondernemers wagen wel de stap, ook al is het improviseren om een terras te zetten: “Ik doe het voor mijn stamgasten. En ik hoop daarnaast vooral op goed weer, vanaf 8 mei.”