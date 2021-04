Belg heeft buik vol van ‘corona-gezelligheid’: “We zijn óp, we willen dat niet meer”

Met een glas wijn en chips voor het scherm gezellig e-peritieven met vrienden of familie, of een online Kahoot-quiz met de collega’s? We zijn het zo beu als koude pap. Zodra de coronacrisis achter de rug is, stoppen we er onmiddellijk mee, blijkt uit een bevraging van Telenet. “Zo’n e-peritief drukt je met de neus op de feiten dat echt sociaal contact onvervangbaar is”, zegt professor Elke Van Hoof (VUB).