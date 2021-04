Ook anderstalige prof moet Nederlands kunnen om job te behouden

Wie als anderstalige docent les wil geven aan een Vlaamse universiteit of hogeschool, heeft vijf jaar de tijd om aan te tonen dat die voldoende Nederlands heeft geleerd. Haalt de docent het taalniveau B2 niet, zal hij niet langer mogen doceren in het hoger onderwijs.

De maatregel staat in het nieuwe onderwijsdecreet van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). “Op zich bestaat de maatregel al ­langer”, zegt zijn woordvoerder ­Michaël Devoldere. “Alleen was de regel tot nog toe te vrijblijvend. ­Docenten die na vijf jaar het ­Nederlands nog niet voldoende ­onder de knie hadden, konden in principe nog altijd aanblijven als lesgever. Daar komt nu verandering in. Als een anderstalige arbeider of poetsvrouw in ons land wil ­komen werken, vinden we het de ­normaalste zaak dat die persoon een mondje Nederlands kan. Waarom zou dat niet gelden voor anderstalige professoren? Ze mogen wel nog altijd ­lesgeven in het Engels.”

Het nieuwe onderwijsdecreet werd net voor de paaspauze al een eerste keer principieel goedgekeurd door Vlaamse regering. ­Binnenkort zal over het decreet ­gestemd worden in het Vlaamse Parlement.