‘Vlaanderen vakantieland ‘ en een koffer vol geld: hoe minister Demir het toerisme weer uit het slop wil halen

Om het zwaar geteisterde toerisme in Vlaanderen mee uit het dal te trekken, injecteert bevoegd Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) een kleine 220 miljoen euro in de sector. Het relanceplan moet er tegen 2024 voor zorgen dat het toerisme – dat vorig jaar 17 miljard verlies leed – er weer volledig bovenop is.