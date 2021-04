Burgemeester Bart De Wever wil de terrassen open tot 23 uur

Antwerpen - Eén van de moeilijkste knopen op de tafel van het Overlegcomité is het sluitingsuur van de terrassen, wanneer die op 8 mei opnieuw open mogen. De experten willen iedereen huiswaarts sturen om 20 uur, maar Bart De Wever (N-VA), burgemeester van Antwerpen, schuift 23 uur naar voren.

“Vanuit handhavingsperspectief is dat de logische keuze”, zegt hij. “Als je de terrassen om 20 uur al sluit, trekken de mensen naar parken en kaaien. Daar heb je veel minder controle op het gedrag van mensen.” Volgens De Wever wordt het verbod op de verkoop van alcohol ook best gelijkgetrokken met het sluitingsuur van de terrassen – 23 uur dus in zijn ideale wereld.