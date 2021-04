Dortmund, met Thorgan Hazard in de basis, houdt kansen op Champions League gaaf, Stuttgart verliest van Wolfsburg

Op de 30e speeldag in de Bundesliga zijn er woensdagavond vier wedstrijden afgewerkt. Dortmund, met Thorgan Hazard in de basis en Thomas Meunier op de bank, klopte in het eigen Signal Iduna Park Union Berlijn met 2-0.

Erling Haaland mocht in de 27e minuut aanleggen vanop de stip, maar miste. Aanvoerder Marco Reus was echter goed gevolgd om de bal alsnog tegen de netten te duwen. Twee minuten voor tijd nam Raphael Guerreiro (88.) alle twijfels weg. Op vier speeldagen van het einde is Dortmund vijfde met 52 punten. Dat zijn er vier minder dan Frankfurt en vijf minder dan Wolfsburg.

Stuttgart, zonder de geblesseerde Orel Mangala, verloor in eigen huis van Wolfsburg met zware 1-3 cijfers. Forster mocht iets voor het halfuur een strafschop nemen om zo de openingstreffer van Schlager (13.) ongedaan te maken, maar ook hij faalde. Twee minuten later bracht de onvermijdelijke Weghorst (29.) de bezoekers op 0-2 en in de tweede periode velde Gerhardt (65.) het zware verdict door nog een derde goal te maken. De eerredder van Castro (92.) kwam veel te laat.

Verder boog Hoffenheim na rust een 0-2 achterstand tegen Mönchengladbach om in een 3-2 overwinning en was het doelpunt van Szalai (16.) voor Mainz bij Werder Bremen voldoende om de zege over de streep te trekken (0-1).

Dinsdagavond al bezegelde Bielefeld in eigen huis het degradatielot van Schalke 04 (1-0), terwijl Bayern het Leverkusen van Hannes Wolf, ex-coach van Genk, met 2-0 opzij zette. Als Bayern komend weekend wint op bezoek bij Mainz, is de negende titel op rij sowieso een feit.