Voortaan minstens zestien coronagevallen nodig in Frankrijk om wedstrijd uit te stellen

De Franse profvoetballiga (LFP) heeft woensdag zijn medisch protocol aangepast. Voortaan moeten er in een club minstens zestien in plaats van elf coronagevallen zijn om uitstel van een wedstrijd te kunnen vragen.

Bij de zestien met het coronavirus besmette spelers moet minstens één doelman zijn om uitstel te kunnen aanvragen, zo besliste de raad van bestuur van de LFP woensdag. Bedoeling is om met het einde van het seizoen in zicht nog zo weinig mogelijk wedstrijden uitgesteld te zien, want begin juni komt het EK er al aan en dus is er in mei nog weinig ruimte om te manoeuvreren. In de Ligue 2 kreeg Toulouse met dertien coronagevallen dinsdag wel nog uitstel voor zijn twee eerstkomende wedstrijden.

In België is er tijdens de play-offs zelfs helemaal geen uitstel meer mogelijk, met uitzondering van het barragaduel tussen Waasland-Beveren en Seraing om promotie en degradatie.