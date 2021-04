PSG-bons Nasser Al-Khelaïfi volgt Juventus-voorzitter Andrea Agnelli op als president van European Club Association

Nasser Al-Khelaïfi, de grote baas van Paris Saint-Germain, is woensdag verkozen tot nieuwe voorzitter van de European Club Association (ECA). Hij neemt de plaats in van Juventus-voorzitter Andrea Agnelli, een van de sterke mannen achter de verguisde Super League.

Op het moment dat hij de Super League lanceerde, was Agnelli net opgestapt als voorzitter van de ECA. De gesloten supercompetitie van de Italiaan is 48 uur na zijn officiële lancering echter al ten dode opgeschreven, omdat een meerderheid van de deelnemende clubs zich alweer heeft teruggetrokken na een storm aan protest. PSG liet zich niet in met de Super League.

“Leiderschap, integriteit en de eenheid van deze organisatie zijn nooit belangrijker geweest dan op dit scharniermoment voor het Europese voetbal”, zegt Al-Khelaïfi. “Ik wil de ECA versterken in zijn rol als legitieme en enige stem van de Europese clubs.” Dinsdag was de Qatarese zakenman al verkozen tot vertegenwoordiger van de ECA in het Uitvoerend Comité van de UEFA. “Met uw hulp zullen we het voetbal redden”, had UEFA-voorzitter Aleksandr Ceferin daarop al gereageerd.

Nasser Al-Khelaïfi lijkt als grote winnaar uit deze woelige dagen in het Europees voetbal te komen. Hij is daarnaast een van de sleutelfiguren achter het fel omstreden WK voetbal in Qatar in 2022 en tevens de grote baas van mediabedrijf beIN, een van de rechtenhouders van de Champions League.