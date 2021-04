“Om ter gruwelijkst of goorst”: TikTok grijpt in tegen nieuwe virale trend nadat gebruikers achterpoortje ontdekken

TikTok wordt momenteel geplaagd door een virale trend waarbij gebruikers de meest “gruwelijke of gore beelden” delen op het vooral bij jongeren populaire sociale netwerk.

Duizenden TikTok-gebruikers maken dezer dagen deel uit van de ‘Don’t search this up’-trend, waarbij gebruikers gevraagd wordt om de “gruwelijkste of goorste beelden die ze kunnen vinden” te delen op het sociale netwerk. Dan gaat het bijvoorbeeld om hardcore pornografie, of om beelden van de executie van de Jordaanse luchtmachtpiloot Muadh al-Kasasbeh door ISIS in 2015.

Ze maken daarbij gebruik van een achterpoortje om de gebruiksvoorschriften van het bedrijf te omzeilen: wie beelden deelt via zijn of haar profielfoto, ontsnapt namelijk aan de controlemechanismen van TikTok.

Het bedrijf heeft inmiddels laten weten dat het gebruikers die aanstootgevend materiaal delen, zal verbannen. TikTok is één van ’s werelds snelst groeiende sociale media met naar schatting 700 miljoen actieve gebruikers, en is vooral populair bij jongeren.