Marc Coucke verzekert de toekomst van Anderlecht: eigenaar zet schulden om in kapitaal

Anderlecht ademt weer. Na een jaar bekvechten bereikten de aandeelhouders een akkoord over een financieel herstelplan voor de noodlijdende recordkampioen. Er komt een nieuwe kapitaalsverhoging van 25 miljoen, maar vooral: eigenaar Marc Coucke zet een berg schulden - er is sprake van 50 miljoen - om in kapitaal. Zo kan RSCA overleven. “Een historische dag”, aldus CEO Jos Donvil.