Beerschot stuurt Bakkali terug naar Anderlecht

De eerste huurling keert terug. Beerschot licht de aankoopoptie op Zakaria Bakkali (25) niet en stuurt hem terug naar Anderlecht.

Bakkali werd in januari geleend van RSCA, maar kwam door blessures maar 165 minuten in actie voor de Ratten. De dribbelaar overtuigde niet en zag zelf ook geen toekomst op het Kiel. Dus werd in onderling overleg beslist om de samenwerking te stoppen. Anderlecht is daarvan nog niet op de hoogte, maar zit niet te wachten op Bakkali. De flankspeler zat voor Nieuwjaar al in de paars-witte B-kern en is er overbodig. Er rest hem wel nog één jaar contract in Brussel. Met zijn loon en beperkte aantal speelminuten zal een oplossing vinden niet simpel zijn. Nog bij Beerschot wordt het contract van Denis Prychynenko (29) niet verlengd. De verdediger verlaat de club.