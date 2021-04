Medeplichtige van terreuraanslag in Nice opgepakt in Italië

In Italië is een mogelijke medeplichtige van de terreuraanslag van 14 juli 2016 in het Zuid-Franse Nice opgepakt. Dat melden verschillende Italiaanse media woensdagavond.

Het gaat om de 28-jarige Endri E. uit Albanië. De speurders verdenken hem ervan wapens geleverd te hebben aan Mohamed Lahouaiej Bouhlel, de man die destijds met een vrachtwagen inreed op de menigte op de Promenade des Anglais.

De Italiaanse politie rekende de verdachte in nabij Napels, in de gemeente Sparanise. Volgens persagentschappen AGI en Ansa had het Franse gerecht een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Endri E. De Franse politie speelde informatie door, waarmee de locatie van de verdachte achterhaald werd.

Het hof van beroep van Parijs had in maart nog de doorverwijzing naar assisen bevestigd van acht mensen voor hun mogelijke rol bij de aanslag die het leven eiste aan 86 mensen. Er is nog geen datum voor het proces, maar dat zal alleszins niet voor 2022 starten. Mohamed Lahouaiej Bouhlel werd doodgeschoten achter het stuur van de vrachtwagen waarmee hij op de menigte, die zich verzameld had voor de Franse nationale feestdag, ingereden was. De verdachten zijn mensen uit zijn entourage en tussenpersonen die wapens bezorgden.