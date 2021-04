Sienna Kompany (10) blijkt al even mondig als haar papa Vincent: “Als jij coach wordt, wil ik een hond”

Vincent Kompany (35) en zijn vrouw Carla noemen elkaar liefkozend babe, ze praten Engels met hun kinderen en de koosnaam van dochter Sienna luidt Sisi. Dat kom je te weten in Mauve, de docu over Anderlecht die vanavond begint. Wij bekeken al de eerste aflevering van de reeks, die een verrassende blik werpt achter de schermen van paars-wit. En Sienna Kompany (10) kan het even goed uitleggen als haar papa.

De camera zoomt in op Vincent Kompany. Na zijn eerste officiële match als coach zit hij in een achterafzaaltje in het Lotto Park. De armen achter zijn hoofd, teleurgesteld tussen het materiaal. Paars-wit slikte in de slotminuut de 1-1-gelijkmaker tegen Moeskroen en Vince The Prince baalt. Een debuut in mineur. Dat soort unieke beelden zijn de kracht van deze reeks.

Echt een blik achter de schermen. Vincent Kompany baalt na zijn eerste match als coach. Foto: rr

Mauve neemt je ook mee naar het huis van spelers Marco Kana en Lukas Nmecha. Plezant. Uiteraard blijft Vincent Kompany iets discreter over zijn privéleven. Zijn huis in Ukkel komt niet in beeld, terwijl vrouwlief Carla en hun kinderen Sienna, Kai (7) en Caleb (5) slechts één keer voor de camera opduiken. Maar de telefoongesprekjes van Kompany met zijn gezin zijn ronduit charmant. Na elf jaar in Manchester is Engels nog hun thuistaal. “Oh my god, babe. I don’t know what to say”, zegt vrouwlief Carla wanneer Vince haar in augustus belt om te melden dat hij stopt als profvoetballer en fulltime coach wordt van Anderlecht. “Dit is het gelukkigste afscheid van het voetbal ooit”, antwoordt manlief. “Volgende week wordt het officieel.”

De daad wordt bij het woord gevoegd. We zien hoe Kompany speecht tijdens de rust van het duel met STVV, hoe hij naar Nmecha belt om hem te overtuigen voor Anderlecht te kiezen en hoe hij foto’s van wedstrijdsituaties ophangt in zijn bureau. Beelden die anders verborgen blijven. Het wordt ook leuk als Vince The Prince dochter Sienna aan de lijn krijgt en die in het Engels even eloquent blijkt als haar vader. “Sisi, je weet dat ik heel mijn leven voetballer ben geweest”, zegt Kompany. “Wel nu word ik een coach. De coach van Anderlecht.”

Sienna moet er even over nadenken, maar speelt de situatie vervolgens héél goed uit. “Als we hier dan toch vier jaar blijven, dan wil ik een hond”, zegt ze. “Mama wil dat ook. Als ik gelukkig ben, steun ik je meer en wat me gelukkig zou maken is een huisdier.”

Onderhandelen

Haar vader moet daar breeduit om lachen en noemt zijn dochter a clever girl. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Papa Vincent probeert haar nog een hamster of een konijn aan te praten, maar zoals haar vader dat ook kan, haalt Sienna het maximum uit de situatie. “Als ik straks thuis ben, spreken we erover”, antwoordt Kompany uiteindelijk. “Ik wil wel exact weten welke hond. Ik ben geen fan van alle honden.”

Het is niets wereldschokkends, maar het biedt toch een inkijkje in het gezinsleven van de Kompany’s. “Mijn naasten zijn mijn grootste fans”, geeft Vincent nog mee. “Zij hebben mij geholpen om deze stap in de toekomst te zetten.” Of Vincent Kompany een chihuahua of maltezertje heeft gekocht voor Sienna, zal misschien later nog blijken.

INFO

‘Mauve’, vanavond om 21 uur op Play Sports Open. Gratis voor alle Telenet TV-klanten op kanaal 11.