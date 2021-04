50 weetjes 50 dagen voor het EK: poen voor Panini en Zlatan op zoek naar wraak

Vandaag zijn we vijftig dagen voor de start van EURO 2020 (11 juni). Dat schreeuwt om vijftig weetjes over het toernooi, zeker omdat we er door corona al een jaar op wachten. Uitkijken wordt het onder meer naar de VAR, Cristiano Ronaldo en het feestje bij de Rode Duivels – voor de dertigste verjaardag van Kevin De Bruyne, (nog) niet voor de gewonnen finale.