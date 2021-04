Een schikking van 27 miljoen dollar en een andere dode zwarte Amerikaan: waarom het beroep van Derek Chauvin weinig kans op succes heeft

Derek Chauvin zal vermoedelijk in beroep gaan tegen zijn veroordeling voor de moord op George Floyd. Volgens de verdediging van de voormalige politieagent was de jury in het proces namelijk bevooroordeeld: door de schikking ter waarde van 27 miljoen dollar in een burgerlijke rechtszaak met de familie van Floyd, maar ook door de grootschalige media-aandacht voor de dood van Daunte Wright tijdens de laatste dagen van het proces. Volgens juridische experts is de kans op succes voor Chauvin echter beperkt.