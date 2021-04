Opnieuw zwarte man doodgeschoten bij politie-interventie in de VS

In Elizabeth City in de Amerikaanse staat North Carolina is woensdag een zwarte Amerikaan doodgeschoten bij een politie-interventie. De feiten deden zich voor toen de agenten met een huiszoekingsbevel op zoek waren naar de man, aldus Tommy Wooten, de sheriff van het district Pasquotank.

Meer info over de schietpartij of over de reden van de ochtendlijke huiszoeking in het stadje, gaf de sheriff niet tijdens een persconferentie. Het slachtoffer is de 40-jarige Andrew Brown Junior.

Volgens lokale media stapte de ongewapende 40-jarige vader tijdens de huiszoeking in zijn auto. Hij poogde weg te rijden, waarop de agenten vuurden, melden familieleden. Er zouden meerdere schoten op de wagen gelost zijn.

Een onderzoeksdienst van North Carolina zal de zaak uitspitten, onder meer op basis van de bodycambeelden. De agent die het schot loste, is intussen op non-actief gezet. De politie liet weten dat het onderzoek grondig zal gevoerd worden en waarschuwde dat resultaten een tijd op zich kunnen laten wachten.

Foto: AP

Tientallen mensen verzamelden ter plaatse en aan het gemeentehuis toen daar een vergadering over de zaak werd gehouden. Onder hen vrienden van Brown die antwoorden eisten. “Ik ken hem al dertig jaar en hij was geen gewelddadig persoon. Hij knoeide niet met wapens, hij droeg geen wapens”, zei Daniel Bowser aan The News & Observer. “Het kan me niet schelen wat ze verklaren, hij verdiende het niet te sterven.”

Browns grootmoeder Lydia Brown en tante Clarissa Brown Gibson vertelden aan The Associated Press dat ze zijn overlijden te weten kwamen via het nieuws op tv. Ze begrijpen niet waarom hij om het leven moest komen bij een huiszoeking en willen een grondig onderzoek. “Ik ben erg van streek. Andrew was een goed mens. De agent moest hem niet zo neerschieten”, aldus Lydia Brown.

George Floyd

Het dodelijke incident vond daags na de uitspraak in de zaak rond de dood van George Floyd plaats. Ex-agent Derek Chauvin werd dinsdag over heel de lijn schuldig verklaard voor de dood van Floyd vorig jaar bij een arrestatie in Minneapolis. De schokkende beelden van de agent die ruim negen minuten lang met zijn knie op de nek van het slachtoffer drukte, gingen de wereld rond. Nadien vatte het debat rond racisme bij politie-optredens in de VS aan en braken wereldwijd Black Lives Matter-protesten uit. Dinsdag nog schoot de politie een 16-jarig zwart meisje neer in Columbus in de staat Ohio.

Volgens de Washington Post zijn dit jaar al 243 zwarte personen doodgeschoten door de politie.

LEES OOK. Hoe de zaak-George Floyd een keerpunt in de geschiedenis van de VS betekende... voor slechts enkele minuten (+)

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP