Navalny-aanhangers overal in Rusland de straat op, meer dan 1.500 arrestaties

In verschillende Russische steden zijn woensdagavond aanhangers van Aleksej Navalny op straat gekomen om te protesteren tegen de omstandigheden waaronder de Kremlin-criticus wordt gevangengehouden.

Volgens de politie hebben in de hoofdstad Moskou ongeveer 6.000 mensen deelgenomen aan het illegale protest, onder wie Yulia Navalnaya, de echtgenote van Navalny. In Sint-Petersburg heeft de politie 4.500 deelnemers geteld. Ruim meer dan 1.500 mensen zouden opgepakt zijn.

Wegens het tijdsverschil hadden eerder al betogingen plaatsgevonden in de steden in het oosten van Rusland, zoals Vladivostok en Irkoetsk. Daar namen honderden mensen deel aan het protest. De betogers riepen slogans als “vrijheid voor Navalny” en ze eisten het ontslag van president Vladimir Poetin.

Volgens de Russische organisatie OVD-Info, die protesten en arrestaties bijhoudt, werden in ruim vijftig steden in totaal al meer dan 1.631 mensen opgepakt, zo valt te lezen op de website van OVD-Info. In Sint-Petersburg zou het om ruim 740 mensen gaan, elders liggen de aantallen een pak lager. In Moskou is sprake van 26 opgepakte personen.

Het team van Navalny had protesten aangekondigd in meer dan tweehonderd Russische plaatsen om de aandacht te vestigen op de benarde situatie van de 44-jarige oppositieleider, die enkele weken geleden in hongerstaking ging.

Bij eerdere protesten van Navalny-aanhangers werden duizenden mensen gearresteerd. Het harde optreden van de ordediensten leidde toen internationaal tot felle kritiek.

Nog voor de protesten n Moskou begonnen woensdag, werden Navalny”s bondgenoot Ljoebov Sobol en woordvoerster Kira Iarmych samen met andere leden van hun team opgepakt. Volgens OVD-Info waren er dinsdag en woensdag huiszoekingen in zeker twintig Russische steden.

De manifestaties vonden plaats op dezelfde dag dat de Russische president Vladimir Poetin zijn jaarlijkse toespraak houdt voor het parlement, en op een moment dat de relaties met het Westen zich in troebel water bevinden. In die speech repte hij met geen woord over Navalny, maar waarschuwde hij het Westen wel de grenzen niet te overschrijden.