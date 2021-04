Vier doden bij bomexplosie in Pakistaans hotel waar Chinese ambassadeur verblijft

In de stad Quetta in het zuidwesten van Pakistan is een bom ontploft in de parking van een luxehotel waar momenteel de Chinese ambassadeur verblijft. Er is sprake van minstens vier dodelijke slachtoffers en tientallen gewonden, melden politieverantwoordelijken.

De ontploffing deed zich voor in het stadsdeel Serena. Quetta is de hoofdstad van de woelige provincie Beloetsjistan. Opstandelingen voeren er al jaren een gewapende strijd. De provincie grenst ook aan Afghanistan.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Rashid Ahmed gaat het om een terroristische daad. De Chinese ambassadeur was niet in het hotel aanwezig toen de explosie plaatsvond, hij was elders voor een vergadering. China heeft al miljarden dollars geïnvesteerd in het gebied in het kader van de ‘Nieuwe Zijderoute’.

De explosieven bevonden zich volgens de eerste vaststellingen in een geparkeerde wagen, zegt Azhar Ikram van de politie van Quetta. De explosie werd nog niet opgeëist.

