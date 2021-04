Vredesconferentie Afghanistan uitgesteld tot na de ramadan

De vredesconferentie over Afghanistan zal dit weekend niet van start gaan in de Turkse hoofdstad Istanboel. De vredesgesprekken zijn uitgesteld tot na de ramadan, zo laat de Turkse buitenlandminister Mevlut Cavusoglu dinsdag weten.

De gesprekken op hoog niveau tussen de Afghaanse regering en de taliban waren gepland van 24 april tot 4 mei. Maar de vredesconferentie op initiatief van Turkije, Qatar en de Verenigde Naties (VN) wordt uitgesteld tot na de ramadan. In een interview met zender Haberturk zegt Cavusoglu dat er onduidelijkheid is over de deelname aan de conferentie, al vermeldde hij de taliban niet bij naam. De beslissing werd genomen in samenspraak met Qatar en de VN. Volgens staatspersbureau Anadolu zal de conferentie plaatsvinden na afloop van de vastenmaand van de moslims, medio mei.

De Amerikaanse president Joe Biden verklaarde recentelijk dat hij alle resterende Amerikaanse troepen tegen 11 september uit het land terugtrekt. Op de dag van de deadline is het exact twintig jaar geleden dat de aanslagen op de WTC-torens in New York plaatsvonden. De terreuraanslag was de aanleiding voor de Amerikaanse militaire interventie in Afghanistan, het land waar al-Qaida-leider Osama bin Laden zich destijds bevond.

Ook België heeft militairen in Afghanistan. Het gaat om een zeventigtal en minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) liet maandag weten dat ze zich uit het land zullen terugtrekken voor de zomer.