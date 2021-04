Super League wil project herwerken

De stichters van de Super League gaan de gepaste stappen heroverwegen om hun project voor een nieuwe Europees voetbaltornooi om te vormen. Dat meldde het initiatief net nadat ook Chelsea zich officieel terugtrok.

Chelsea volgde met een nachtelijke mededeling het voorbeeld van de andere betrokken Engelse clubs, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham en Liverpool.

Het project dat de concurrentie moet aangaan met de Champions League, telt intussen nog zes van de twaalf stichtende leden. Het gaat om de Spaanse clubs Real Madrid, FC Barcelona en Atlético Madrid en de Italiaanse clubs Juventus, Milan en Inter. Volgens de Super League trokken de Engelse clubs zich terug “wegens de op hen uitgeoefende druk”, klinkt het nog in de mededeling.

Hoe de Super League zich wil omvormen, verduidelijkt de organisatie van voorzitter Florentino Pérez, de praeses van Real Madrid, niet. De Super League is ervan overtuigd dat het gesloten competitieconcept niet in strijd is met de Europese regels. Het status quo in het Europese voetbal moet veranderen, klinkt het ook.

Ook in Spanje geruchten

De Engelse clubs lijken vooral richting uitgang gedreven te zijn door de vele negatieve reacties bij fans, media, bonden en andere clubs. De UEFA dreigde bijvoorbeeld met het uitsluiten van de clubs uit nationale competities. Spelers van Super League-clubs zouden ook geen interlandvoetbal meer kunnen spelen. Arsenal bood in een open brief haar excuses aan en ook Daniel Levy, de voorzitter van Tottenham, sprak op de clubwebsite over “spijt”.

Ook in Spanje waren er eerder op de avond geruchten over een mogelijke exit van Atlético Madrid en FC Barcelona uit de Super League-plannen. Bij Barcelona zullen de socio’s beslissen over deelname.