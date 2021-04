Vermiste duikboot Indonesië ligt mogelijk op 700 meter diepte: gevaarlijk voor bemanning

Archiefbeeld. Foto: via REUTERS

De Indonesische marine vermoedt dat de vermiste duikboot met 53 mensen aan boord op een diepte van 600 tot 700 meter ligt. Voor die diepte is het vaartuig niet gemaakt. De marine verloor woensdagochtend contact met de KRI Nanggala-402 tijdens een militaire oefening.

De onderzeeër van Duitse makelij is gebouwd voor een diepte van 200 tot 250 meter. Als de duikboot dus inderdaad op 700 meter ligt, mogelijk op de bodem van de zee, zou dat gevaarlijk zijn voor de bemanning. Het vaartuig zou op die diepte kunnen zijn gekomen door een stroomstoring tijdens het duiken, waardoor controle over de duikboot zou zijn verloren en die begon te zinken.

De duikboot had woensdag torpedo’s moeten afschieten om vervolgens de resultaten van die test terug te sturen naar de leiding. Echter, kort nadat het voertuig onder water ging, verdween het van de radar.

Brandstoftank beschadigd?

Hoewel de onderzeeër zelf nog niet is gevonden, heeft een helikopterteam wel een olievlek gezien op de plek in zee waar de duikboot onder water zou zijn gegaan. Daardoor heeft de marine het zoekgebied kunnen verkleinen. Mogelijk zou de olie erop wijzen dat het vaartuig schade opliep en de brandstoftank beschadigd is geraakt door de waterdruk.

Twee marineschepen en ongeveer vierhonderd personeelsleden zijn uitgevaren om te zoeken. Een derde schip is onderweg vanuit de Indonesische hoofdstad Jakarta. De marine heeft ook een internationaal noodsignaal uitgezonden. Onder meer Australië, India en Singapore hebben volgens het Indonesische ministerie van defensie gezegd klaar te staan om te helpen.