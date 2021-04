Conner Rousseau vindt niet dat Kunstencentrum Vooruit van naam moet veranderen: “Maar we gaan de kost delen”

Voor Conner Rousseau is het niet noodzakelijk dat het Gentse Kunstencentrum Vooruit van naam verandert nu zijn partij die naam aangenomen heeft. “Mensen kunnen dat onderscheid wel maken”, zei hij woensdagavond in De afspraak. Hij bevestigde er wel dat een afspraak gemaakt is dat de kosten voor het veranderen van de naam gedeeld zullen worden.

Al een maand gaat de SP.A van voorzitter Conner Rousseau door het leven als Vooruit. Toen die naamsverandering vorig jaar aangekondigd werd, toonde Kunstencentrum Vooruit in Gent zich daar niet al te tevreden over. Er ligt vandaag daarom een naamsverandering op tafel, waarin nog gekozen wordt tussen Pallas en Volxus.

Voor Rousseau is het niet nodig dat het Kunstencentrum van naam verandert. Dat zei hij woensdagavond in De afspraak. “Ik respecteer hun beslissing om te veranderen, maar het is jammer. Mensen zijn intelligent genoeg en kunnen volgens ons echt wel het onderscheid maken tussen een politieke organisatie en een kunstencentrum met een heel goede reputatie.”

Hij maakte de vergelijking met de eerdere naamsverandering van SP naar SP.A. “Het watermerk Spa Reine was daar toen niet tevreden mee, maar het heeft niet minder verkocht hoor.” Het gebouw waarin het Kunstencentrum gevestigd is, heet trouwens de Vooruit, benadrukte Rousseau. Voor de eigenaar ervan was het geen probleem. “Het gebouw is onlosmakelijk verbonden met het socialisme en zal De Vooruit blijven heten. Als je naar het gebouw gaat, zal je nog altijd naar De Vooruit gaan.”

Kosten delen

Er zijn gesprekken geweest tussen Rousseau en het Kunstencentrum, zei de Vooruit-voorzitter nog, en daar werd beslist dat de partij financieel zou tussenkomen bij een eventuele naamsverandering. De kosten zullen dan gedeeld worden.

“Op een bepaald moment heeft het Kunstencentrum zelf gezegd dat ze van naam willen veranderen”, aldus Rousseau. “Dat brengt een aantal kosten met zich mee. Wat wij en zij niet wilden, is dat dat ten koste zou gaan van de artistieke werking of van de kunstenaars. Dan hebben wij gezegd dat we zullen kijken of we voor een deel in de kosten kunnen tussenkomen.”

Hoeveel de bijdrage van de partij bedraagt, wilde Rousseau niet zeggen. “Het gaat om een dading. Dat heeft een juridische draagwijdte, ik kan daar niet over in detail gaan.”