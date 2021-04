“Trieste” Florentino Perez geeft uitgebreid interview over Super League-debacle: “Misschien hebben we het niet goed genoeg uitgelegd”

Real Madrid-voorzitter Florentino Perez zou dinsdagavond te gast zijn in het Spaanse radioprogramma El Larguero van Cadena Ser. Omdat Perez andere katjes te geselen had in de vorm van een videovergadering met de andere leden van de Super League moest hij uiteindelijk passen. Woensdagavond kwam hij alsnog langs, onder meer om uitleg te geven bij het fiasco dat de Super League uiteindelijk werd.

“Ik ben triest”, vertelde Perez over het feit dat de Super League volledig in elkaar is gevallen. “We zijn drie jaar bezig geweest met dit project, maar misschien hebben we het niet goed genoeg uitgelegd. Aan LaLiga kan je niet raken, als je wat geld wil verdienen, moet je dat dus met midweekwedstrijden doen. Het huidige Champions League-format is verouderd en wordt pas interessant vanaf de kwartfinales. Daarom zochten we een systeem waarin de grootste teams van Europa al vroeger tegen elkaar spelen. Er valt nu eenmaal meer geld te verdienen als de grote clubs niet solidair moeten zijn me de rest.”

Volgens Perez is de Super League evenwel niet dood en begraven, maar staat ze “in stand-by”. “Zelfs Juventus en AC Milan zijn er niet uitgestapt, zoals ze wel beweren. Er was één Engelse club die in het begin al niet heel veel interesse had. Die is beginnen praten tegen de rest en de rest is bang geworden. De UEFA heeft er gewoon een spektakel van gemaakt. Ik was verrast door de agressiviteit bij de UEFA-voorzitter en bij enkele voorzitters van Europese competities, zoals de Spaanse. Het leek wel georkestreerd. Het leek erop dat wij het voetbal wilden doden, dat we een atoombom wilden laten vallen. Maar het tegengestelde is waar. Wij willen het voetbal redden”

“We werken nog steeds samen”, aldus Perez. “Er zijn contracten getekend en daar moet men zich aan houden. De andere clubs kunnen zo opnieuw aansluiten. Misschien dat er dingen worden aangepast uit het oorspronkelijke plan, maar wat mij betreft gaan we er mee door. Het gaat om de clubs met een ongelooflijk grote achterban. Daar kan de rest van de voetbalwereld niet zomaar aan voorbij gaan.”

“Geen grote transfers zonder Super League”

Perez haalde nog een voorbeeld aan om het belang van de Super League te bewijzen. “Het voetbal moet in leven gehouden worden zoals het tennis, door vedetten. De mensen kijken liever naar Rafael Nadal tegen Roger Federer dan naar Rafael Nadal tegen het nummer tachtig van de wereld.”

Zonder Super League zullen heel wat clubs het financieel moeilijk krijgen, denkt Perez. “De grote clubs verliezen geld op dit moment. Binnenkort gaan we staan huilen. Als de kleintjes binnenkort geen spelers gaan verkopen, weet ik niet wat er gaat gebeuren. Of wij Kylian Mbappé gaan kopen? Zonder Super League zullen er geen grote transfers mogelijk zijn. Niet voor Real Madrid, voor niemand.”