Bewoners zwaargewond bij zware uitslaande brand in woning, buren geëvacueerd: “Ik hoorde de knal van ver”

Geraardsbergen - Bij een brand in Geraardsbergen zijn in de nacht van woensdag op donderdag een man en een vrouw zwaargewond geraakt. Zij sprongen uit het raam van hun slaapkamer om te ontkomen aan de vlammen. Ook aanpalende woningen liepen schade op, de bewoners werden geëvacueerd en opgevangen.

Rond 3.45 deed er zich in de Penitentenstraat, in het centrum van Geraardsbergen, een explosie voor. Daardoor brak een zware uitslaande brand uit met hevige rookontwikkeling. “Ik woon niet ver van die woning en had de knal gehoord”, zegt burgemeester Guido De Padt (Open VLD). “Maar ik wist natuurlijk niet vanwaar dat kwam. Pas toen ik bericht kreeg van de brand, werd me duidelijk dat die daar iets mee te maken had.”

Het gaat om een rijwoning van drie verdiepingen. “Een mooie woning”, zegt de burgemeester. “Waar de vlammen al snel heel erg uitsloegen. Je zag meteen dat die woning volledig verloren zou zijn.” Ook de huizen ernaast liepen schade op, net als de woning er recht tegenover. De inwoners daarvan zijn geëvacueerd en worden opgevangen. Een gezin met kinderen werd al een opvangwoning van de gemeente ter beschikking gesteld.

Op het moment van de brand waren de twee bewoners - een man en een vrouw - er aanwezig. Zij zijn vanuit het raam van hun slaapkamer op een binnenkoer gesprongen en werden daarna zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer kreeg de vlammen intussen onder controle, met dank aan de brandweerkorpsen van Ninove en Zottegem die steun kwamen bieden.