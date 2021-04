De Italiaanse Swakiri: Juventus-voorzitter Andrea Agnelli krijgt gigantische Gouden Tapir na Super League-flop

Wij hadden in ons land ooit de Swakiri, in Italië hebben ze de Tapiro d’Oro (Gouden Tapir). Die ‘prijs’ wordt door het satirische programma Striscia la Notizia uitgereikt aan mensen die op nogal ongelukkige wijze in het nieuws zijn gekomen. Deze week viel Juventus-voorzitter en Super League-bezieler Andrea Agnelli die eer te beurt, hij kreeg zelfs een XL-versie.

Normaal gaat het om een kleiner exemplaar, maar voor Agnelli liet Striscia la Notizia een extra grote versie van het beeldje fabriceren. Het tv-programma bracht de gigantische gouden tapir woensdag naar het stadion van Juventus met een laadwagen. Of de Agnelli het beeld intussen ook al heeft laten ophalen, is voorlopig nog niet duidelijk.

In Italië wordt de Tapiro d'Oro uitgedeeld voor de flater van de week. Dit keer is hij voor Andrea Agnelli. Een XXXXL-versie.



In het verleden mochten ook andere grootheden de Tapiro d’Oro al in ontvangst nemen - meestal met de glimlach. AC Milan-spits Zlatan Ibrahimovic won in zijn leven zelfs al zes Gouden Tapirs.