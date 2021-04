Gerard Piqué hekelt Super League en nu al bomvolle kalender: “De mensen weten zelfs niet wat de Nations League is”

In een interview van meer dan een uur, dat werd opgenomen vóór de teloorgang van de Super League, heeft ook Gerard Piqué zijn mening gegeven over de stand van zaken in het Europese voetbal. “Willen we acht dat ploegen als Sevilla, Valencia, Everton, Leicester en Napoli buitenspel worden gezet?”,vroeg de verdediger van Barcelona zich luidop af voor de camera’s van het Spaanse Movistar.

Barcelona, de club van Piqué, was een van de ploegen achter de Super League. Ergens kan hij wel begrip opbrengen voor de situatie van voorzitter Joan Laporta, zegt de verdediger. “Hij zit in een situatie waarin hij een club heeft geërfd in heel slechte economische omstandigheden. Het economische gedeelte van een club is erg belangrijk, maar volgens mij niet het enige. Ik ben er zeker van dat de voorzitter de best mogelijke beslissing zal nemen voor de club.”

Volgens Piqué is de Super League níét de juiste beslissing. “Is dat wat we willen voor het voetbal? Dat ploegen als Sevilla, Valencia, Everton, Leicester en Napoli buitenspel worden gezet? Want die clubs gaan amper nog iets waard zijn. Stel je La Liga voor zonder Barça, Real en Atletico. Er zal nog strijd en passie zijn, maar de competitie zal niet genoeg meer genereren.”

“Volgens mij moeten we op zoek gaan naar een systeem waarin de groten en de kleintjes samen kunnen bestaan. We zullen formules moeten zoeken waarin een evenwicht kan gevonden worden”, zegt de verdediger, die wel benadrukte dat de kalender niet voller moet gestoken dan hij nu al zit. “Neem nu de Nations League, een competitie waarvan de mensen amper nog weten hoe ze in elkaar zit. Je kan de koe niet blijven melken.”