Vrouw van Belgische ambassadeur in Zuid-Korea onder vuur na slag aan winkelbediende: verkoopster deelt beelden van incident

De vrouw van de Belgische ambassadeur in Zuid-Korea is nog niet verhoord kunnen worden door de politie over het incident in een kledingwinkel in Seoul. Op door een winkelbediende gedeelde videobeelden is te zien hoe zij een slag in het gezicht krijgt van de vrouw, nadat ook een collega van haar al een tik gekregen had.

Het nieuws dat de Zuid-Koreaanse politie een onderzoek gestart is naar een incident in een kledingzaak in Seoul met de echtgenote van de Belgische ambassadeur in Zuid-Korea, Peter Lescouhier, stond vorige week al in lokale media. Xiang Xueqiu (63) werd op 9 april beschuldigd van diefstal toen ze net vertrokken was uit de winkel en kwam woedend weer binnen. Een winkelbediende kreeg een slag in het gezicht van Xueqiu en liep een rode en gezwollen kaak op, de andere kreeg een tik op het achterhoofd.

Vanwege de diplomatieke immuniteit van Lescouhier en zijn Chinese vrouw zal zij niet vervolgd kunnen worden voor de feiten, maar de politie liet toen verstaan dat het niet betekent dat er geen onderzoek naar de feiten gevoerd kan worden. Daarom hopen de agenten haar nog steeds te kunnen verhoren. Dat kan momenteel niet omdat zij in het ziekenhuis ligt. De Belgische ambassade bevestigt het incident en het feit dat Xueqiu in het ziekenhuis ligt, maar meer details gaf ze niet.

De winkelbediende die de slag in het gezicht kreeg, besliste nu om de beelden van de bewakingscamera te delen op sociale media. Daarop is het incident heel duidelijk te zien. Het leverde heel veel boze reacties op. Meerdere Zuid-Koreanen vinden dat de ambassadeur en zijn vrouw het land moeten verlaten.