Erika Vlieghe blijft voorzichtig over versoepelingen voor volledig gevaccineerden: “Geen verwarring creëren”

Infectiologe Erika Vlieghe blijft voorzichtig over het advies van het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) waarin sprake is van mogelijke versoepelingen voor volledig gevaccineerden. “We moeten voorzichtig zijn en geen verwarring creëren’“, zo zei Vlieghe op Radio 1. Het kan volgens haar bijvoorbeeld niet de bedoeling zijn dat mensen op eigen houtje beslissen. Ze maakt wel een kleine opening voor bijvoorbeeld woonzorgcentra.

Coronamaatregelen zoals het dragen van een mondmasker en het respecteren van de nodige fysieke afstand kunnen worden “versoepeld” indien mensen die volledig gevaccineerd zijn elkaar ontmoeten. Dat staat in een nieuwe richtlijn voor EU-lidstaten die het ECDC woensdag publiceerde.

Erika Vlieghe, voorzitter van de expertengroep GEMS, blijft voorzichtig. Zij wijst er bijvoorbeeld op dat het gaat om een voorlopig rapport met voorlopige resultaten. “We moeten het met de nodige omzichtigheid bekijken”, zo zei Vlieghe in De Ochtend. “Het gaat ook echt over volledig gevaccineerde mensen. Daar zijn we op dit moment niet.” Volgens de infectiologe moet ons land zich wel voorbereiden op de “overgangsfase”.

Woonzorgcentra

Vlieghe vindt wel dat er kan nagedacht worden over specifieke situaties. Denk bijvoorbeeld aan min of meer afgesloten omgevingen zoals woonzorgcentra. In die woonzorgcentra zijn tijdens de crisis extra zware maatregelen genomen, maar intussen zijn de meeste bewoners en personeelsleden wel volledig gevaccineerd. “Kan je bij die mensen al vroeger maatregelen laten vallen?”, vraagt Vlieghe zich af.

Toch blijft Vlieghe voorzichtig en moet mogelijke “verwarring” vermeden worden. “Dit kan mensen moed geven om te zien wat het resultaat zal zijn als we met zijn allen gevaccineerd zijn. Maar het kan niet de bedoeling zijn om nu zelf op individuele basis te beslissen over situaties”, aldus Vlieghe.

Volgens de GEMS-voorzitter wordt er ook in ons land door de experten gewerkt aan richtlijnen en aanbevelingen.