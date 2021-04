Weer geen Belgische ref op het EK, maar Frank De Bleeckere geloof in nieuwe generatie: “We zijn op de goeie weg”

De UEFA maakte zijn arbitragekorps voor het EK bekend. Daarin geen plaats voor een Belg, voor het vijfde grote toernooi op rij. “Ik zou nochtans graag de fakkel doorgeven”, zegt Frank De Bleeckere.

Istvan Kovacs, een 36-jarige Roemeen. Slavko Vincic, een 41-jarige Sloveen. Orel Grinfeeld, een 39-jarige Israëliër. Drie behoorlijk onbekende scheidsrechters die deze zomer op het EK voetbal zullen debuteren. Ze maken deel uit van een 19-koppig arbitragekorps waarin ook bekende namen zoals Bjorn Kuipers, Michael Oliver en Felix Brych zitten. Negentien refs uit veertien landen, maar België vaardigt alweer niemand af. Het heeft namelijk geen refs in de hoogste UEFA-categorie.

Het is intussen meer dan tien jaar geleden dat we een Belgische scheidsrechter hadden op een groot toernooi. Frank De Bleeckere (54) floot op het WK 2006, het EK 2008 – de halve finale zelfs – en het WK 2010. Nadien volgde de grote leegte. “Spijtig, want ik zou niet liever willen dan de fakkel doorgeven”, zegt De Bleeckere, die als begeleider bij het Referee Department hoopt dat er snel verandering in komt. “We zijn echt wel op de goeie weg. Jarenlang is er niemand kunnen promoveren, maar de laatste jaren kwam daar verandering in. Lawrence Visser zit nu in de op één na hoogste categorie (Categorie 1), Erik Lambrechts klom naar de op twee na hoogste. Maar om een groot toernooi te halen, moeten ze nog veel meer ervaring opdoen. Lawrence floot net op het EK voor beloften, maar dat was gezien zijn recente promotie het maximale wat hij eruit kon halen. Een volgende stap moet Champions League zijn.”

Wel een vrouw

België had met Sébastien Delferière en Bart Vertenten wel twee refs met wat meer ervaring in Categorie 1, maar zij vielen er door de zaak Propere Handen van tussen en zo werd de kans verkeken om op korte termijn iemand op een EK of WK te hebben. Nu is het dus wachten op Visser en de anderen. “Het is een lange en moeilijke weg, dat heb ik zelf ondervonden. Maar ik geloof in onze nieuwe generatie”, aldus De Bleeckere.

Geen Belg dus straks, wel een Argentijn zowaar. In het kader van een uitwisselingsprogramma mag Fernando Rapallini wedstrijden leiden op het EK. Nóg een primeur: met Stéphanie Frappart (37) is voor het eerst ook een vrouwelijke scheidsrechter aangeduid. De Française, die al actief was in de Champions League, zal wel alleen als vierde ref fungeren.