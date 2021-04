NAVO-top vindt op 14 juni plaats in Brussel: eerste keer met Joe Biden als Amerikaans president

Op 14 juni vindt in Brussel een nieuwe NAVO-top plaats, dat heeft secretaris-generaal Jens Stoltenberg donderdag aangekondigd. “Dit is een unieke kans om de NAVO te versterken als de belichaming van de band tussen Europa en Noord-Amerika”, klinkt het in een persbericht.

Begin dit jaar werd al aangekondigd dat er dit jaar een NAVO-top zou plaatsvinden in Brussel, maar een exacte datum was nog niet gekend. Op de ontmoeting, die fysiek in het hoofdkwartier in Brussel zal plaatsvinden, komen staats- en regeringsleiders van de dertig lidstaten bij elkaar.

Stoltenberg lanceerde in juni vorig jaar een toekomstreflectie onder de noemer “NAVO 2030”. Hij zal de staatshoofden en regeringsleiders voorstellen doen over “hoe ze de NAVO blijvend kunnen versterken en aanpassen”. Op de NAVO-top zullen ook beslissingen genomen worden “om de uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd te bieden”. Zo zal er gesproken worden over de agressieve acties van Rusland, de dreiging van terrorisme en cyberaanvallen, de klimaatverandering en de opkomst van China.

De NAVO-top in Brussel wordt de eerste met Amerikaans president Joe Biden. Die onderstreepte al dat hij, anders dan zijn voorganger Donald Trump, de NAVO heel belangrijk vindt en in ere wil houden. Stoltenberg spreekt van “een unieke gelegenheid om de NAVO te versterken”.

Het is voor het eerst sinds het uitbreken van de coronapandemie dat de NAVO-top fysiek bijeenkomt. Stoltenberg maakte er geen geheim van dat hij de top fysiek wil laten plaatsvinden. Daarom werden alle medewerkers van het NAVO-hoofdkwartier in Brussel eind maart al vervroegd gevaccineerd, dankzij de inzet van een Pools vaccinatieteam.