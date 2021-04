Cercle-coach Yves Vanderhaeghe mag binnenkort spelers gaan bekijken in Monaco: “Hopelijk is het een grote snoepwinkel”

Maandag was Yves Vanderhaeghe te gast in aflevering 32 van Sjotcast, de voetbalpodcast van Het Nieuwsblad. De coach van Cercle Brugge had het onder meer over de samenwerking met AS Monaco. Binnenkort maakt Vanderhaeghe met zijn technische stap zelfs een uitstapje naar het Vorstendom. “We gaan er onder meer jonge spelers bekijken om er eventueel een paar te rekruteren.”

Voor Cercle Brugge is de competitie na de redding officieel afgelopen, al houdt het werk natuurlijk nooit écht op. De komende weken wordt er nog getraind én wacht er een bezoekje aan Monaco, de moederclub van de Vereniging. “We zijn met de technische staf uitgenodigd om naar Monaco-Lyon te gaan kijken”, vertelt Vanderhaeghe in Sjotcast. “In de week daarna gaan we ook de U19 en de National 1 bezig zien. Het is de bedoeling om die spelers één voor één te bekijken en hen ook eens zelf training te geven. Als we dan lichtpunten zien, kunnen we die eventueel rekruteren voor Cercle Brugge.”

Een beetje als een bezoek aan de snoepwinkel dus? “Ik hoop dat het een grote snoepwinkel is”, lacht Vanderhaeghe. “Het zijn wel nog heel jonge spelers. Om de stap te zetten vanuit de Franse beloftencompetitie naar de Belgische eerste klasse moet je al heel goed zijn. De jongens die dit seizoen bij ons hebben gespeeld, hadden ook heel veel potentieel. Het is sowieso leuk dat we de mogelijkheid krijgen om zelf spelers te kiezen.”

Sjotcast: elke maandag om 16 uur

In Sjotcast verhalen Guillaume Maebe, Gert Gysen en Lars Godeau over het leven van de jonge journalist in de grote voetbalwereld. Af en toe met een gast, af en toe met hun drietjes. Ook in het derde seizoen komt er elke maandag een aflevering online, telkens om 16 uur. Daarnaast lanceert het drietal ook Sjotcast Special, een reeks gesprekken met prominente gasten. Sjotcast Special verschijnt op donderdag, maar is geen wekelijkse afspraak.

‘Sjotcast’: beluister hier alle afleveringen van onze voetbalpodcast.