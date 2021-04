Geen werkonderbreking, maar applaus in Colruyt Sint-Truiden na agressie tegen winkelbedienden

Sint-Truiden - Het personeel van Colruyt in Sint-Truiden heeft donderdagochtend dan toch geen twee minuten werkonderbreking gehouden, maar wel een applausmoment. Dat bevestigt de christelijke vakbond ACV Puls. De actie kwam er nadat werknemers dinsdag het slachtoffer werden van agressie.

Normaal gezien ging het voltallige personeel van Colruyt Sint-Truiden donderdag het werk om 8.30 uur spontaan twee minuten neerleggen, maar op het laatste moment is alsnog beslist om de actie in een andere vorm te laten doorgaan. Een werkonderbreking zou volgens vakbond ACV Puls mogelijk het verkeerde signaal geven. In de plaats werd donderdagochtend via de microfoon opgeroepen tot applaus voor het winkelpersoneel.

“Ook het personeel applaudisseerde voor de klanten, want de grote meerderheid respecteert de coronaregels wel. Het was een echt kippenvelmoment”, verklaart vakbondsafgevaardigde Lieve Van den Bulcke. Zij denkt dat deze positieve boodschap een groter effect zal hebben dan een werkonderbreking en hoopt dat ze in meerdere Belgische supermarkten herhaald kan worden.

Agressie

Aanleiding voor de actie was een geval van agressie afgelopen dinsdag. Toen een vrouwelijke winkelbediende tegen sluitingstijd een klant aansprak die de maatregelen niet naleefde, werd die man heel boos. Een andere collega wiens shift er al op zat, kwam haar meteen te hulp. Daarop werd de klant zo boos dat hij met zijn winkelkarretje de benen van de winkelbediende begon te rammen. Hij werd door het personeel uit de zaak gezet.

Op de parking ging het nog even verder. “Daar heeft de klant enkele stenen naar de wagen van onze medewerker gegooid en hem fysiek aangevallen. Vermoedelijk wist de klant op dat moment niet dat het om een personeelslid van Colruyt ging. Hij had zijn uniform niet meer aan, omdat hij na de dienst nog even zelf was gaan winkelen”, zegt Colruyt-woordvoerster Hanne Poppe.

Klacht

Colruyt Group betreurt het incident en ondersteunt de medewerkers in hun klacht die zij hebben ingediend bij de politie. De groep bevestigt dat medewerkers hun klanten dagelijks moeten aanspreken op het naleven van de coronaregels, maar stipt aan dat dit meestal in zeer constructieve gevallen gebeurt.

De vakbonden stellen echter vast dat het personeel steeds vaker te kampen krijgt met agressieve of boze klanten. De socialistische vakbond BBTK dreigt met acties telkens er winkelpersoneel wordt aangevallen en vindt dat de directie werkgevers aan hun lot overlaat. ACV Puls liet woensdag al verstaan dat het personeel de toegenomen agressie beu is.