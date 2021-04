UEFA-voorzitter Ceferin zalft wonden: “Eindfase Champions League is niet in gevaar”

De halve finales van de Champions League, waarvan de heenwedstrijden volgende week plaatsvinden, zullen gewoon kunnen doorgaan. Dat zei UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin woensdagavond op de Sloveense tv-zender Pop TV. De Sloveense voorzitter legde enkele dagen geleden nog de uitsluiting van Manchester City, Real Madrid en Chelsea, drie van de vier halvefinalisten van de huidige Champions League, op tafel omdat die drie clubs betrokken waren bij de veelbesproken Super League-plannen.

“De kans dat die wedstrijden niet doorgaan, is heel klein”, bevestigde Ceferin. “Het sleutelelement hierbij is dat het seizoen al begonnen is. Als we wedstrijden in een al gestarte competitie annuleren, zullen tv-zenders klagen en een compensatie eisen. Als zulke plannen als de Super League voor de start van een seizoen worden bekendgemaakt, liggen de zaken anders.”

De zondagnacht opgerichte Super League werd in de nacht van dinsdag op woensdag, nauwelijks 48 uur na boven het doopvont te zijn gehouden, alweer ten grave gedragen. De zes Engelse clubs trokken zich terug uit de plannen. Woensdag volgden ook Inter Milaan, AC Milaan en Atlético Madrid hun voorbeeld.

Eerder harde taal

Ceferin riep woensdag op “de eenheid in het voetbal te herstellen”, maar waarschuwde ook “dat de betrokken clubs de gevolgen van hun daden zullen ondervinden”. “We houden er rekening mee dat de Britse clubs hun fout erkenden, maar de overige clubs zullen contact met me moeten opnemen. Samen zullen we de zaken dan bespreken.” Ceferin zat de voorbije dagen al samen met de juridische afdeling van de UEFA om enkele zaken af te toetsen.

Maandag sprak Ceferin nog harde taal tegenover de Super League-clubs. Hij had het over “enorme hebzucht” en “een samenzweringstheorie”. “Ik kon niet geloven dat mijn dagelijkse gesprekpartners achter onze rug een ander project aan het voorbereiden waren”, zei hij. “Ik moet zonder twijfel naïef geweest zijn, maar ik ben liever naïef dan een leugenaar.”