15 jaar betaald zonder een dag te werken: deze man speelde het klaar

Een Italiaanse ziekenhuismedewerker (67) heeft het voor elkaar gekregen om vijftien jaar betaald te worden zonder daarvoor een dag echt te werken. Goed voor ruim een half miljoen euro op zijn rekening.

Vijftien jaar niet werken en toch betaald worden, dat heeft de 67-jarige Italiaan Salvatore Scumace voor elkaar gekregen. Sinds 2005 ‘werkte’ de man officieel voor een ziekenhuis in Cantazaro in het zuiden van Italië, maar hij is nooit komen opdagen. Toch heeft hij volgens de Italiaanse krant Il Quotidiano del Sud meer dan 538.000 euro ontvangen over de vijftien jaar dat hij ‘in dienst’ was.

De Italiaanse politie heeft een onderzoek geopend voor fraude, ambtsmisbruik en afpersing. En Scumace is overigens niet de enige die verdacht wordt. Zes managers van het ziekenhuis zouden ook betrokken zijn bij de zaak. Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera werd een van zijn managers zelfs door Scumace bedreigd om de sporen van zijn afwezigheid weg te werken.

De plannen van de 67-jarige Italiaan bleven zo meer dan een decennium onder de radar. Pas vorig jaar ging een alarmbel af bij het Italiaanse ministerie van Economie en Financiën, die meteen een onderzoek opstartte.

Niet de enige

In het ziekenhuis in Cantazaro is het trouwens niet de eerste keer dat iemand geknoeid heeft met de aanwezigheidsfiches. Amper zes dagen geleden werden nog eens 57 andere ziekenhuismedewerkers aangeklaagd voor fraude. Volgens Italiaanse media toonden camerabeelden aan hoe sommige personeelsleden nooit kwamen opdagen of alleen dagelijks inklokten om daarna opnieuw het ziekenhuis te verlaten. Toch blijft Scumace de recordhouder: hij is de enige van het ziekenhuis die het vijftien jaar heeft volgehouden.