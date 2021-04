Kunstencentrum Vooruit gaat wel degelijk van naam veranderen: “Maar kans is klein dat het Pallas of Volxus wordt”

Gent - Kunstencentrum Vooruit in Gent gaat wel degelijk veranderen van naam. Eenvoudig wordt dat niet, zei algemeen coördinator Franky Devos op een persconferentie, maar hij noemt het erg belangrijk voor de duidelijkheid. “Want ook wij doen uitspraken over maatschappelijke thema’s en organiseren evenementen.” De naamsverandering zal betaald worden door de politieke partij, maar de zoektocht naar de nieuwe naam is nog niet ten einde.

Het gebouw waar het Kunstencentrum in gevestigd is, blijft Vooruit. “Daar raak je niet aan”, zei algemeen coördinator Franky Devos van het Kunstencentrum op een persconferentie donderdagochtend. Maar het Kunstencentrum zelf gaat wel degelijk van naam veranderen.

“We zijn wel geschrokken door de kritiek op de nieuwe namen, maar we zijn ervan overtuigd dat we in de naamsverandering kunnen slagen”, zei Devos. “Het moet. Er is duidelijkheid nodig. Want ook wij doen uitspraken over maatschappelijke thema’s en organiseren evenementen. En we hebben niets met partijpolitiek te maken. Er mag geen verwarring zijn.”

“We zijn aangedaan door de negatieve berichten”, zei ook woordvoerder Mieke Dumont. “We willen een oplossing waardoor de mensen het verschil zullen blijven zien. We zijn een politiek neutraal podium en dat moet zo blijven.”

Maar of die nieuwe naam Pallas of Volxus wordt, daar is nog geen beslissing over genomen. Door alle kritiek liggen die namen nu erg gevoelig. “We zetten het traject en de zoektocht verder”, zei Dumont. “Maar de kans dat het Pallas of Volxus wordt, is klein.”

Soap

De nieuwe naam van Kunstencentrum Vooruit in Gent was de afgelopen maanden het onderwerp van een soap. Het begon allemaal met de aankondiging van SP.A-voorzitter Conner Rousseau dat hij zijn partij zou omdopen naar Vooruit. Dat was niet naar de zin van het gelijknamige Kunstencentrum, dat gevestigd is in het gebouw dat ‘de Vooruit’ heet. Dat ging op zoek naar een nieuwe naam. Daarvoor bleven twee kandidaten over: Pallas en Volxus.

De voorbije dagen was gebleken dat er overleg was tussen het Kunstencentrum en de politieke partij. Bovendien zei Conner Rousseau woensdagavond in De afspraak nog dat een naamsverandering volgens hem helemaal niet nodig is. “Mensen kunnen het onderscheid wel maken tussen de politieke partij en het kunstencentrum.” De Vooruit-voorzitter gaf toen ook mee dat er afspraken gemaakt zijn om de kosten te delen in geval van een naamsverandering.