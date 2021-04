Andere burgemeesters steunen De Wever: “Terrassen open tot 23 uur”

Knokke-Heist / Blankenberge / Gent / Brussel / Brugge -

20 uur, 21.30 uur of 23 uur? Van de mogelijke sluitingsuren voor terrassen die vrijdag op de tafel van het Overlegcomité liggen, pleit Bart De Wever (N-VA) vol voor de laatste optie. De Antwerpse burgemeester krijgt redelijk wat navolging in verschillende Vlaamse steden, en zelfs in de hoofdstad. Hoe later op de avond, hoe veiliger het volk?