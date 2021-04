Bayern-voorzitter Herbert Hainer reageert op dispuut tussen Hasan Salihamidzic en Hansi Flick: “Er zijn twee kanten aan elk verhaal”

Bayern München, dat in de Bundesliga op weg is naar een negende titel op rij, vreest door de coronacrisis een omzetverlies van zo’n 150 miljoen euro te lijden. Dat zei voorzitter Herbert Hainer woensdagavond in een statement. De voorzitter verleende ook zijn steun aan sportief directeur Hasan Salihamidzic, die onder grote druk staat.