Ghelamco Arena gaat zelf elektriciteit opwekken: stroom wordt in stadion gebruikt

Gent - Deze maand begint de installatie van een groot veld met zonnepanelen op het dak van de Ghelamco Arena. De stroom die daarmee wordt opgewekt, zal gebruikt worden in het voetbalstadion van KAA Gent zelf.

Het Gentse stadsbestuur heeft vorige maarn een vergunning goedgekeurd voor 2.328 zonnepanelen op het dak van de Ghelamco Arena. Tegen eind mei moet het eerste deel van de installatie klaar zijn, laat de club donderdag weten.

De installatie moet per jaar zo’n 350.000 kWh aan stroom produceren. “Die stroom zal lokaal gebruikt worden, in het stadion”, zegt KAA Gent in een persbericht. “Dat is goed voor een jaarlijkse CO2-besparing van ruim 250 ton.”

Foto: fvv

De zonnepanelen worden geïnstalleerd door Energyvision, een Gentse installateur die de voorbije jaren uitgroeide tot een van de marktleiders voor industriële zonnepaneleninstallaties.

Opvallend detail: de zonnepanelen op de Ghelamco Arena zullen geplaatst worden door vluchtelingen. Energyvision leidt al langer samen met de VDAB vluchtelingen op, helpt ze met een rijbewijs en taalcursussen en schakelt ze in het werkveld in.