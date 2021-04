Ambitieuze Vincent Kompany kijkt naar de toekomst: “Op termijn kunnen we in Europa een ploeg als Ajax of RB Salzburg worden”

Anderlecht bracht enkele weken geleden in samenwerking met het Engelse These Football Times een magazine uit, met daarin een exclusief interview met Vincent Kompany. “Voor je het weet, kunnen we binnenkort bij teams als Red Bull Salzburg en Ajax gerekend worden”, klinkt het ambitieus.

Kompany heeft het in het magazine onder meer over de stappen die hij al heeft gezet met Anderlecht en vooral de stappen die nog moeten volgen. “Het is ingewikkelder dan deze ploeg gewoon zo goed mogelijk coachen. We moeten snoeien in de kosten, ervoor zorgen dat we talenten kansen blijven geven, de boeken op orde krijgen. En als dat is gelukt, moeten we ervoor zorgen dat we ons geld opnieuw op de juiste manier investeren.”

“Dat zijn logische stappen, maar als dat lukt, horen we voor het je weet weer bij ploegen als Red Bull Salzburg en Ajax, teams die echt leuk zijn om naar te kijken in de Europese competities. We kunnen echt een van de ploegen uit de kleine landen worden die eigenlijk overpresteren in Europa.”