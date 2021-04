Bemanning van vermiste duikboot in Indonesië heeft zuurstof tot zaterdag

De bemanning van de vermiste Indonesische onderzeeër beschikt nog tot zaterdag over zuurstof. Dat meldt de marine, die een grote zoekactie is begonnen om de 44 jaar oude KRI Nanggala 402 op te sporen.

De duikboot met 53 bemanningsleden verdween woensdag tijdens oefeningen ten noorden van Bali. De onderzeeër had toestemming gevraagd om te duiken en daarna ging het contact verloren. Later is gelekte olie gevonden en dat wijst op mogelijke schade aan boord.

De marine van Indonesië heeft zes schepen en een helikopter naar het gebied gestuurd om te zoeken naar de duikboot. De zoekactie richt zich op het gebied waar de gelekte olie is gevonden. Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Staten en Australië hebben ook hulp aangeboden.

Niet gemaakt voor 700 meter diepte

Maleisië en Singapore hebben al schepen gestuurd. Die arriveren de komende dagen. Het gaat onder meer om het vaartuig MV Swift Rescue, een gespecialiseerd reddingsvaartuig. Experts sluiten niet uit dat redding niet meer mogelijk is als de duikboot op een diepte van 700 meter ligt. Voor die diepte is het vaartuig niet gemaakt.

De onderzeeër is gebouwd voor een diepte van 200 tot 250 meter. Als het dus inderdaad op 700 meter ligt, mogelijk op de bodem van het de zee, zou dat gevaarlijk zijn voor de bemanning. Het vaartuig zou op deze diepte kunnen zijn gekomen door een stroomstoring tijdens het duiken, waardoor controle over de duikboot zou zijn verloren en het begon te zinken.

Torpedo’s

De duikboot had woensdag torpedo’s af moeten schieten om vervolgens de resultaten van deze test terug te sturen naar de leiding. Echter, kort nadat het voertuig onder water ging, verdween het van de radar.

Hoewel de onderzeeër zelf nog niet is gevonden, heeft een helikopterteam wel een olievlek gezien op de plek in zee waar de duikboot onder water zou zijn gegaan. Hierdoor heeft de marine het zoekgebied kunnen verkleinen. Mogelijk zou de olie erop wijzen dat het vaartuig beschadigd is en de brandstoftank beschadigd is geraakt door de waterdruk.

Zoektocht

Twee marineschepen en ongeveer vierhonderd personeelsleden zijn uitgevaren om te zoeken. Een derde schip is onderweg vanuit de Indonesische hoofdstad Jakarta. De marine heeft ook een internationaal noodsignaal uitgezonden. Onder meer Australië, India en Singapore hebben volgens het Indonesische ministerie van defensie gezegd klaar te staan om te helpen.

De duikboot in kwestie is een KRI Nanggala 402, gebouwd in 1978 in Duitsland.